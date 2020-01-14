فيتوريا ينجو من حادث سيارة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
نجا البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي، أمس الأول، من حادث سيارة تعرض له خلال الرحلة البرية التي قضاها المدرب رفقة لاعبي الفريق في ضيافة المشرف على الكرة عبدالرحمن الحلافي.
في التفاصيل، كان فيتوريا يستقل سيارة ثقيلة «للتطعيس» على الرمال، بجانب متوسط الميدان عبدالعزيز الجبرين، قبل أن يتعرضا لحادث نتج عنه اصطدام فيتوريا بزجاج السيارة، حيث لم يكن يستخدم حزام الأمان.
وأشار النادي إلى أن المدرب تعرض لإصابة طفيفة عبارة عن شج في الرأس، وأثبتت الفحوصات سلامة الرقبة من الإصابة.
على صعيد آخر، أعلن نادي الشباب تعاقده مع مدافع الفيصلي خالد الغامدي لمدة 3 أعوام اعتباراً من الموسم المقبل، في حين قدم النادي العاصمي مدافعه الجديد عبدالله الزوري القادم من الوحدة لمدة موسمين، وأبرم الاتفاق عقداً مع لاعب المواليد ماهر شرومة لموسم ونصف الموسم.
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