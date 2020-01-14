الرومانية بلوماجا تتوج بلقب كأس الشارقة للشطرنج للسيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:مصعب الفكي

توجت الرومانية ايرينا بلوماجا بلقب كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات، وحلت الإندونيسية سوكاندرا خاريزما في المركز الثاني، والإيطالية أولجا زيمينا في المركز الثالث.

وأقيمت البطولة بتنظيم من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وبلغ مجموع جوائزها المالية 70 ألف درهم. وتم تتويج الفائزات في حفل الختام الذي أقيم، أمس الأول، في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

حضر حفل الختام الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة للرياضة، ونجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي فتيات الشارقة للشطرنج، وحسين الشامسي الأمين العام لاتحاد الشطرنج، وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والدكتور عبد الله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، وعدد من المهتمين باللعبة.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز لأفضل لاعبات في البطولة، ونالت اللاعبة شانيا ميشرا جائزة الأفضل من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تلتها اللاعبة إيمان الصباغ في المركز الثاني، ثم اللاعبة فاطمة سيف في المركز الثالث، ونالت اللاعبة أمل فاضل جائزة أفضل لاعبة مواطنة، وحصلت اللاعبة وافية درويش على جائزة أفضل لاعبة عربية، ونالت اللاعبة كوشيكا جائزة أفضل لاعبة تحت 14 سنة، ومريم محمد على جائزة أفضل لاعبة تحت 12 سنة، وذهبت جائزة أفضل لاعبة من أصحاب الهمم إلى عالية رضوان.

وأوضحت نجلاء الشامسي أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً من حيث الإقبال الكبير والمشاركة المميزة من عدد كبير من الدول المشاركة، مبينة أن تنوع المشاركات من دول مختلفة منح لاعبات الإمارات فرصة احتكاك جيدة. وقالت: سعداء بنجاح البطولة التي حققت أهدافها، تلقينا الإشادة من اللاعبات المشاركات من جميع دول العالم بالتنظيم الجيد للحدث، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا، ودائماً نحن نطمح للأفضل، لقد شكّلت البطولة فرصة جيدة للاعباتنا للاحتكاك مع مدارس مختلفة من الشطرنج وهذه نقطة إيجابية وستساهم في تحسين تصنيف لاعباتنا.

وأضافت: هناك العديد من الإيجابيات خلال البطولة، لقد نظمنا بطولة الشطرنج العشوائي لأول مرة في المنطقة، ووجدت إقبالاً كبيراً، وهناك لاعبة من كازاخستان أكملت النقاط التي خولتها للحصول على لقب أستاذة دولية كبيرة، نحن راضون عما تحقق من نجاح لكننا نتطلع للأفضل في المرحلة المقبلة.

وأفادت نجلاء الشامسي بأن مجلس إدارة النادي يعمل بكل جد واجتهاد في سبيل تطوير اللعبة وتأهيل اللاعبات حتى يمثلن النادي خير تمثيل، سواء في البطولات الداخلية، أو الخارجية، وقالت: منذ أن تولينا مسؤولية إدارة النادي وضعنا خططاً للارتقاء بمستوى اللاعبات، ووقّعنا عقد رعاية مع اللاعبة الهندية شانيا ميشرا، وفي ذلك الوقت كان تصنيف لاعباتنا تقريباً 1200 وارتفع التصنيف إلى 1500 حالياً، وتعاقدنا مع مدربين جيدين وعلمنا على إعادة هيكلة النادي، ونجري تقييماً دورياً للاعبات وللموظفات كذلك، كما نعمل على إشراك أولياء الأمور في هذه العملية حتى نساهم جميعاً في رفع مستويات اللاعبات، ومؤخراً عملنا على توفير حصص تقوية للاعبات خلال الفترة الدراسية حتى يحققن نتائج جيدة في الدراسة، وحالياً سنعمل على التعاقد مع معهد للتنمية البشرية لعمل دورات للاعبات، كما وزعنا استبياناً لقياس الرضا خلال البطولة يشارك فيه اللاعبات والحكام والإداريون كذلك، وعقب البطولة سنعمل على تحليل النتائج.

ووجهت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الشكر إلى نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على تنظيم البطولة التي أصبحت إحدى أهم الفعاليات الشطرنجية، موضحة أن مشاركة أكثر من 100 لاعبة من 35 دولة يؤكد النجاح التنظيمي، والمكانة التي تحظى بها على الساحة الشطرنجية الدولية.

وقالت: نحن سعداء بنجاح البطولة وبالمكاسب العديدة التي تحققها سنوياً للاعبات الإمارات لما توفره لهنّ من عامل احتكاك، وكسب الخبرة من لاعبات مصنفات وصاحبات الألقاب الدولية، وأعتقد أن مشاركة لاعبات بهذا الحجم دليل إضافي على نجاح البطولة، ومكانتها.

وأضافت: تميزت الشارقة باستضافة العديد من الفعاليات الرياضية من بينها البطولات الكبرى في الشطرنج، ما يسهم في تطوير قدرات لاعباتنا ودعم لرياضة المرأة في الإمارات.