بعد تداولها على مواقع التواصل.. خطوة عاجلة من الأهلي تجاه «محادثة» بين عبدالحفيظ وحمادة صدقي

أعلن النادي الأهلي عن اتخاذه خطوة عاجلة على خلفية "المحادثة المزورة" بين مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي سيد عبدالحفيظ، والمدير الفني السابق للهلال السوداني حمادة صدقي.

وقال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن التقدم ببلاغ للجهات المختصة للتحقيق في واقعة "المحادثة المزورة" بين عبدالحفيظ والمدير الفني الجديد لنادي سموحة حمادة صدقي.

وخلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي محادثة مزورة على "واتس اب" بين حمادة صدقى وعبدالحفيظ.

وتضمنت المحادثة اتفاق الثنائي على رحيل صدقي عن تدريب الهلال السوداني لتولي مهمة تدريب نادي سموحة خلال 4 أيام، كما أنه سيتولى مهمة قطاع الناشئين بوعد من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي.

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وكان رئيس نادي سموحة، فرج عامر، قد أعلن عن تعيين حمادة صدقي مديراً فنياً للفريق خلفاً لحسام حسن الذي اعتذر عن إكمال المهمة مع الفريق السكندري.

ويُعد تولى حمادة صدقي تدريب فريق سموحة، هى المرة الثانية له، حيث تولى المهمة الفنية لسموحة في موسم 2013/2014، بعد أن كان فى الجهاز المعاون لشوقي غريب، ولكن بعد استقالة الاخير تولى مهمة الرجل الأول .

ورداً على المحادثة المزعومة، قال صدقي، في تصريحات لصحفة "اليوم السابع"، إنها غير صحيحة، وأنه قابلها بالضحك والسخرية، موضحاً أن ما يقال فيها غير منطقي بالمرة، ولا يوجد عاقل يتحدث في هذا الأمر.

وأكد صدقي أنه لم يتحدث مع سيد عبدالحفيظ منذ أكثر من عام، سواء في مقابلة أو تليفونياً أو أي من وسائل التواصل، لأنه لم تجمعهما مناسبة، لذا فإن الأمر لم يستدع أن يكون هناك حديث.

وأشار مدرب سموحة الجديد إلى أن من روج تلك المحادثة له أغراض يرغب في تحقيقها، لكن الجميع يعلم مدى حقيقتها.