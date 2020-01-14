شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 13 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 13 / 1 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، غياب فايلر وسيد عبد الحفيظ عن مران الأهلى اليوم، وتعادل الإنتاج الحربى مع وادى دجلة بهدف لمثله بالدورى وإيقاف حسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة مباراتين

غياب فايلر وسيد عبد الحفيظ عن مران الأهلي

غاب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي عن مران الفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة إلى جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وترك فايلر لمعاونيه مهمة قيادة المران الذي اقتصر على مجموعة اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا في لقاء بلاتينيوم الأخير بدوري أبطال أفريقيا.

رسميا.. اتحاد الكرة يطلب إقامة قمة الأهلى والزمالك 24 فبراير بالإمارات

أرسل اتحاد الكرة خطابًا رسميًا إلى نظيره الإماراتى يطلب فيه إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى والمحدد لها 24 فبراير المقبل، فى الإمارات، وتأتى المباراة بعد 4 أيام فقط من إقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك يوم 20 من نفس الشهر على استاد محمد بن زايد، لذا يفضل اتحاد الكرة إقامة المباراتين هناك، وينتظر اتحاد الكرة الرد الرسمى.

حسام غالى يغيب عن مباراة الزمالك والجونة بعد إيقافه مباراتين

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة مباراتين لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان ضمن مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد الاطلاع على تقريري حكم ومراقب المباراة

دجلة يتعادل مع الإنتاج 1 - 1 ويبقى الوضع كما هو عليه فى جدول الدورى.. فيديو

تعادل فريق وادي دجلة مع الإنتاج الحربى بهدف لكل منها فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتقدم الفريق الحربى بهدف في الدقيقة 12 بعد خطأ كارثي ارتكبه خالد وليد حارس المرمى بإمساك الكرة ثم السقوط من يده داخل مرماه، ثم أحرز رجب عمران هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 59

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تاكيس جونيس: عبد المنصف أسطورة وما يفعله لا يحدث فى أوروبا

أشاد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، بمحمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوى، قائلاً: "أوسة أسطورة فى هذا البلد، هو يلعب لمدة عام ونصف متتالي دون التوقف فى مباراة واحدة، وهذا الأمر لا يحدث حتى فى أوروبا".

الزمالك يستبعد إسلام جابر من حسابات الرحيل فى يناير

خرج إسلام جابر، صانع ألعاب الزمالك، من حسابات الرحيل عن القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير، بعدما كان أحد المرشحين للرحيل حيث جاء تمسكه بفرصة المشاركة وتألقه فى الدقائق التى شارك فيها خلال الفترة الأخيرة، ليضعه الفرنس باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، ضمن حساباته الفنية الرئيسية بالفريق ورفضه التام لمغادرة قلعة ميت عقبة فى فترة الانتقالات الشتوية.

الجونة يتظلم لتخفيف عقوبة إيقاف حسام غالى

أرسل نادي الجونة خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم للاعتذار عما بدر من مدير الكرة حسام غالي خلال مباراة أسوان والجونة والتي أقيمت على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز، وطلب نادي الجونة من الاتحاد المصري لكرة القدم تخفيف العقوبة التي وقعت على مدير الكرة، بالإيقاف لمدة مباراتين.