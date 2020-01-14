شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعاقد مع مدافع وسط الرجاء المطروحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو فاركو مع بلال جمال مدافع وسط الرجاء المطروحى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم منطقة وسط الملعب بلاعب خبرة.

كان بلال جمال قد خاض فترة بالدورى مع أندية بتروجت والرجاء وطلائع الجيش قبل أن يعود للفريق المطروحى ويشارك معه بالقسم الثانى ويظهر بشكل جيد حتى قامت إدارة فاركو بالتعاقد معها فى ظل فرصتها الجيدة للصعود لدورى الأضواء للمرة الأولى فى تاريخها.

ويحتل فاركو المركز الأول للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن غزل المحلة صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة.

ومن المقرر أن ينطلق الدور الثانى لمسابقة القسم الثانى يوم الأحد المقبل بتاريخ 19 يناير الجارى حيث سيخرج الفيوم لمواجهة الألومنيوم بنجع حمادى فى لقاء صعب لأبناء الفيوم خاصة أنهم استطاعوا الفوز على أبناء ياسر الكنانى فى الدور الأول بهدفين مقابل هدف، بالإضافة إلى دخول الألومنيوم المنافسة على الصعود للأضواء حيث لا يفصله سوى نقطتين فقط عن البنك الأهلى صاحب الصدارة برصيد 24 نقطة.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تطبيق دورى المحترفين فى القسم الثانى بداية من الموسم المقبل، على أن يقام من 24 فريقًا يتم تقسيمها على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 12 فريقا. ويسعى اتحاد الكرة لتسويق مسابقة دورى القسم الثانى فى الموسم الجديد، لتنمية موارد الجبلاية وكذلك الأندية فى الموسم المقبل، خاصة أن تسويق المسابقة بشكلها الحالى شبه مستحيل، وتقام من 3 مجموعات وتضم كل منها 12 فريقا.

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واعتمد الاتحاد الدولى يوم 20 أغسطس الماضى اللجنة الخماسية مكونة من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائب الرئيس وعضوية محمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله.