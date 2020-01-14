شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يشارك فى بطولة شمال أفريقيا مارس المقبل بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001، المشاركة فى بطولة شمال أفريقيا التى تستضيفها المغرب خلال شهر مارس المقبل، فى إطار استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها موريتانيا العام المقبل.

واتفق الجهاز الفنى لمنتخب الشباب على يوم 28 يناير الجاري، كموعد نهائى لانطلاق المعسكر التدريبي للفراعنة الصغار، ويستمر المعسكر 10 أيام.

وتلقى منتخب مصر للشباب، دعوة رسمية للمشاركة في البطولة العربية الودية التي ينظمها الاتحاد السعودي في الفترة من 18 فبراير إلى 2 مارس المقبلين، بمشاركة 6 منتخبات عربية إلى جانب السعودية صاحبة تنظيم البطولة ومصر.

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كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن إدخال تعديل على نظام التصفيات، بحيث تقام بنظام الدورات المجمعة، بعد أن يتم تقسيم منتخبات القارة السمراء إلى مناطق جغرافية.

ويتواجد منتخب الشباب بشكل نهائى ضمن مجموعة الشمال الأفريقي والتي ستضم معه منتخبات ليبيا والجزائر وتونس والمغرب، وتلعب مباريات المجموعة في إحدى دول الشمال الأفريقي التي يختارها الكاف، وتقام التصفيات بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الفريق صاحب المركز الأول مباشرة لبطولة الأمم الأفريقية في موريتانيا.

وأكد جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة والمشرف على منتخب الشباب أن اتحاد الكرة تقدم بخطاب رسمي للكاف، يؤكد من خلاله رغبته في استضافة مباريات المرحلة الأخيرة من التصفيات لتقام مصر، وينتظر القرار النهائى فى هذا الشأن.