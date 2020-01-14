المقاولون العرب يضم النيجيري نجوكو من كليوباترا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، مع النيجيري جاكوب نجوكو مهاجم سيراميكا كليوباترا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية الحصول على البيع النهائى حال تألقه مع ذئاب الجبل.
وأعلن المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة ضم اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وتم توقيع العقود سواء مع اللاعب ونادي سيراميكا كليوباترا بعد موافقة الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس، وأكد فتحي أن النادي سيقوم بقيد اللاعب في قائمة الفريق ليصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق.
وأضاف المصدر أن استبعاد اللاعب فى المباراة السابقة أمام نادى مصر، والتى انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف، كانت بهدف إراحة اللاعب فقط وليس لسبب طبى، لكى يكون جاهزًا لمباراة الأهلي.
وكان طاهر محمد طاهر قد غاب عن المشاركة مع المقاولون فى مباراة الجولة 12 أمام مصر المقاصة بسبب شعوره بالإجهاد، حيث فضل الجهاز الفنى عدم المجازفة باللاعب حتى لا يتعرض للإصابة، خاصة أنه عاد منذ فترة قريبة من إصابة طويلة بتمزق فى العضلة الخلفية.
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