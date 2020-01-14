شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يضم النيجيري نجوكو من كليوباترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، مع النيجيري جاكوب نجوكو مهاجم سيراميكا كليوباترا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية الحصول على البيع النهائى حال تألقه مع ذئاب الجبل.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة ضم اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وتم توقيع العقود سواء مع اللاعب ونادي سيراميكا كليوباترا بعد موافقة الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس، وأكد فتحي أن النادي سيقوم بقيد اللاعب في قائمة الفريق ليصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق.

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أكد مصدر بالجهاز الفنى للفريق الأول بنادى المقاولون العرب أن طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب الفريق، جاهز تمامًا للمشاركة أمام النادى الأهلى فى المباراة التى ستجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تمثل قمة الدور الأول بين متصدر الجدول والوصيف.