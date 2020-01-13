مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت لا يفكر في استدعاء جيمي فاردي

الإثنين 13 يناير 2020

أفادت تقارير أن مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثجيت لا يفكر في استدعاء دولي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي.

استقال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا من مهمة "الأسود الثلاثة" في أغسطس 2018 بعد أن شعر بالإحباط بسبب لعبه احتياطيًا مع هاري كين.

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كان فاردي في أفضل حالاته مع ليستر هذا الموسم ، حيث سجل 17 هدفًا في صدارة قائمة أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

في أعقاب الأنباء التي تفيد بأن كين قد خرج عن الملاعب حتى أبريل بسبب إصابة في أوتار الركبة ، فقد تم إسقاط فليتوود تاون آيس السابق لإنهائه في إنجلترا.

يدعي أثلتيك أن ساوثجيت من غير المرجح أن يستدعي فاردي ، ومع ذلك ، باستثناء أزمة اللياقة البدنية الكبيرة التي من شأنها أن ترى كين ودامي تامي ابراهام استبعد من كأس الامم الاوروبية 2020.

مهاجم ساوثهامبتون داني إنغز هو أيضا منافس لقيادة خط انجلترا.