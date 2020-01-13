رسمياً.. أستون فيلا يعلن ضمن حارس مرمى ليفربول السابق

الإثنين 13 يناير 2020

انضم حارس المرمى بيبي رينا إلى أستون فيلا من نادي ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



يعود سدادة ليفربول السابقة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام ست سنوات بعد استبعاد توم هيتون رقم 1 في فيلا لما تبقى من الحملة.

تعرض اللاعب الدولي الإنجليزي هيتون لإصابة في الركبة في فوز فيلا 2-1 على ملعب بيرنلي يوم رأس السنة.

شاهدت رينا ، 37 سنة ، هزيمة فيلا 6-1 على أرضها ضد مانشستر سيتي يوم السبت من المدرجات.

يمكن أن يشارك الإسباني في برايتون في نهاية هذا الأسبوع.

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وفي حديثه إلى موقع النادي على الإنترنت ، قالت رينا: "إنها غرفة رائعة لارتداء الملابس ، وقد قيل لي إنها فتيان رائعون.

"نحن الآن بحاجة إلى عقلية حتى نكون أقوياء وأن نكون مستعدين لمعركة جيدة. نحتاج أن نلعب مع الانضباط ونظل مصممين. هذه الأنواع من الأشياء يجب أن تكون أساسياتنا."

وأضاف دين سميث المدير الفني للمنتخب: "لقد نجحنا في تأمين لاعب في بيبي يتمتع بخبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

"في بداية الصيف كنا نبحث عن حارس مرمى ذو خبرة وجلبنا إلى توم هيتون.

"لسوء الحظ ، استبعدت الإصابة التي تعرض لها لبقية الموسم ولكن بيبي يناسب معاييرنا ليس فقط بسبب تجربته ولكن أيضًا بسبب صفاته القيادية".

قضى رينا قرابة عقد من الزمن في أنفيلد قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ في عام 2014. ثم انضم إلى نابولي بعد موسم واحد فقط في ألمانيا.

تلا ذلك انتقال إلى ميلان ، لكن رينا ظهرت لمرة واحدة لنادي دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الفصل.