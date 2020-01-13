شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلاحق صاحب أزمة «المحادثة المزورة» بين عبدالحفيظ وحمادة صدقي قانونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادى الأهلي، أنه كلف من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بتقديم بلاغ للجهات الشرفية المختصة متمثلة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للكشف عن هوية بعض الأشخاص الذين يُديرون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى وقاموا بتزوير محادثة «واتس آب» بين حمادة صدقى المدير الفنى السابق لفريق الهلال السوداني السابق، والحالي لسموحة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وأضاف عثمان خلال تصريحاته لقناة «الأهلى» أن مزور تلك المحادثة لم يكتفِ بذلك بل قام بتحريض الجماهير لتصدير لصفحات نادى الهلال السودانى من أجل إحداث فتنة مع جماهير الأهلي.

تابع المستشار القانونى للقلعة الحمراء، أن الجهات المختصة اتخذت البلاغ المقدم على محمل الجد خاصة أن البلاغ قدم منذ ساعات قليلة، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن هوية مزور تلك المحادثة التي قد تتسبب في توتر العلاقة بين جماهير الناديين.