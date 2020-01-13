شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة اليد فى تونس لانتزاع التأهل للأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تطير اليوم بعثة المنتخب الأول لكرة اليد إلى تونس للمشاركة فى منافسات البطولة الإفريقية المقررة خلال الفترة من 16 وحتى 26 من الشهر الجارى والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو

وتتعلق الآمال على بعثة كوماندوز اليد لانتزاع بطاقة التأهل رغم صعوبة المهمة فى ظل صعود منتخب واحد، وسط منافسة شرسة بين منتخبات مصر وتونس والجزائر وأنجولا. ويأمل الجميع فى نجاح اليد ليكون ثانى المنتخبات الجماعية يتأهل لطوكيو بعد المنتخب الأوليمبى لكرة القدم ويبقى للمنتخب فرصة أخرى حال الإخفاق فى الفوز ببطولة إفريقيا فى اللعب فى الملحق العالمى لأحسن توانى وتوالت القارات، وهى بطولة تضم 16 منتخبا يتأهل منها أربعة للأوليمبياد.

وتضم بعثة المنتخب 20 لاعبا وهم: كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر. وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى ٥ لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد. واستبعد المدير الفنى ٥ لاعبين هم عبدالرحمن حميد وعمر سامى وَعَبَد الرحمن فيصل وإسلام حسن للإصابة فى عضلة الصدر وكريم أيمن للإصابة فى العضلة الخلفية.

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ويبدأ المنتخب أولى مواجهاته مع غينيا بعد غد الخميس ويلتقى فى اليوم الثانى كينيا ويختتم مواجهات الدور الأول بمواجهة الكونغو.

واستعد المنتخب الوطنى للبطولة تحت قيادة مدربه الإسبانى باروندو جارسيا جيدا للبطولة من خلال لعب 10 وديات مع العراق والسعودية والبرتغال فى القاهرة بواقع مواجهتين مع كل منتخب واختتم استعداداته بمعسكر إعداد أوروبى واجه خلاله 4 مواجهات مع منتخبات السويد وصربيا.

ويعتمد المنتخب فى أسلوب لعبه على أسلوب «الكرة الذكية»، والذى يرتكز على سرعة الانطلاق فى بناء الهجمات لتسجيل أكبر عدد من الأهداف من الاختراق فى الوسط واللعب على الأطراف مع الارتداد السريع وتغيير أسلوب اللعب من «6-0» إلى الدفاع رجل لرجل، وذلك لإرباك حسابات الخصم. من جانبه تعهد أحمد الأحمر قائد الفريق بتحقيق الوز بالبطولة والتأهل للأوليمبياد رغم صعوبة البطولة والمنافسة الشرسة مع تونس صاحب الأرض والجمهور، وأكد أن رجال اليد قادرون على إسعاد الجماهير المصرية.

فى ذات السياق، زار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أمس الأول معسكر المنتخب بالمركز الأولمبى بالمعادى، وذلك قبل السفر، وحث صبحى جميع اللاعبين على بذل كل الجهد للفوز بلقب البطولة لإسعاد جماهير الرياضة المصرية. وأكد صبحى أن منظومة كرة اليد المصرية تشهد حاليا ازدهارا فى شتى مجالاتها سواء من ناحية البطولات التى تحققها المنتخبات المصرية لكرة اليد فى الأعمار المختلفة أو استضافة البطولات ومنها بطولة العالم لكرة اليد، التى تستضيفها مصر فى ٢٠٢١، وأشار إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق لاعبى المنتخب الوطنى تتمثل فى إثبات الذات وبذل أقصى جهد للفوز بالبطولة والصعود لمنافسات طوكيو ٢٠٢٠.