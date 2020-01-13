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بيبي رينا يعود لإنجلترا ويلعب مع تريزيجيه والمحمدي في أستون فيلا

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، منذ قليل، تعاقده مع حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي بيبي رينا خلال موسم الانتقالات الشتوي الجاري.

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وكان أستون فيلا يبحث عن حارس جديد بعد تعرض توم هيتون لقطع في الرباط الصليبي، سيبعده عن الفريق حتى نهاية هذا الموسم.

وأصدر أستون فيلا بيانًا رسميًا للإعلان عن حصوله على خدمات بيبي رينا من ميلان.

وأفاد النادي أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، أي حتى نهاية الموسم الحالي.

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