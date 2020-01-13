شكرا لقرائتكم خبر عن بيبي رينا يعود لإنجلترا ويلعب مع تريزيجيه والمحمدي في أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، منذ قليل، تعاقده مع حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي بيبي رينا خلال موسم الانتقالات الشتوي الجاري.

Advertisements

وكان أستون فيلا يبحث عن حارس جديد بعد تعرض توم هيتون لقطع في الرباط الصليبي، سيبعده عن الفريق حتى نهاية هذا الموسم.

وأصدر أستون فيلا بيانًا رسميًا للإعلان عن حصوله على خدمات بيبي رينا من ميلان.

وأفاد النادي أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، أي حتى نهاية الموسم الحالي.