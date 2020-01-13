شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنتاج الحربي: حظنا السيء كان مواجهة الأهلي مبكرًا هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي أن مواجهة الأهلي في بداية الموسم كانت بمثابة الحظ السيء، مُشيرًا إلى أن الخسارة الكبيرة أثرت على أداء الفريق بقية المباريات.

وتعادل الإنتاج الحربي أمام وادي دجلة، اليوم، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

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وقال أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي"حظنا السيء كان مواجهة الأهلي مبكرًا هذا الموسم وخسرنا بنتيجة كبيرة وتعثرنا أمام بيراميدز والمقاولون، الموسم الماضي كان العكس أنهينا الدور الأول في المركز الثالث ثم تراجعت النتائج في الدور الثاني".



وأضاف: "يحالفنا سوء توفيق وإضاعة للفرص، كان بالإمكان أن نكون حاليًا في المركز الخامس على الأقل، ولكن لدي ثقة كاملة في اللاعبين والجهاز الفني والقادم سيكون أفضل".

واختتم: "نحتاج تدعيم في مركزي الوسط وقلب الدفاع، وأتممنا الاتفاق مع أحمد علي ظهير أيمن الجونة".