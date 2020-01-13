شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يحقق رقمًا قياسيًا مع ريال مدريد بعد اقتناص السوبر الإسبانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلّطت الصحف الإسبانية الضوء على فوز ريـال مدريد بلقب السوبر الإسبانى للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، عقب الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4/1، عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى، فى المباراة التى أقيمت، مساء أمس الأول، على ملعب «الجوهرة المشعة»، بالمملكة العربية السعودية.

واهتمت صحيفة «ماركا» الإسبانية بالحضور الجماهيرى الكبير فى ملعب «الجوهرة المشعة».

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وأشادت صحيفة «آس» بالفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للفريق، حيث أكدت أنه على دراية كبيرة بكيفية الفوز بالمباريات النهائية، حيث حقق الفوز فى تاسع مباراة يقود فيها النادى الملكى بمباراة نهائية.

من جانبه، أشاد «زيدان» بتصرف فيدى فالفيردى، لاعب وسط الفريق، الذى حصل على كارت أحمر فى نهائى السوبر الإسبانى، قائلًا: «فيدى فعل ما كان عليه القيام به، لقد كانت عرقلة عنيفة، ولكن كان لابد من القيام بها، فاز بأفضل لاعب فى البطولة، أنا سعيد له. لقد قام بعمل كبير مثل الجميع، وكان مفتاح الفوز بالبطولة».

فى سياق آخر، أصبح سيرجيو راموس، قائد الميرنجى، مهددًا بالغياب عن المشاركة مع الفريق الملكى فى الفترة المقبلة بسبب شعوره بآلام فى الكاحل، خلال مشاركته فى تتويج الميرنجى بلقب كأس السوبر المحلى.