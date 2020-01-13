شكرا لقرائتكم خبر عن هروب المدربين واللاعبين من السودان «عرض مستمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضجة كبيرة صاحبت واقعة رحيل حمادة صدقى، المدير الفنى المصرى من منصبه بفريق الهلال السودانى، فجأة وبدون مقدمات عقب ساعات قليلة من خسارة الفريق على يد النجم الساحلى التونسى بمجموعات دورى أبطال إفريقيا فى نسختها الجارية، وتوقيعه على عقود تدريبه لفريق نادى سموحة السكندرى.

واتهم مسؤولو النادى السودانى حمادة صدقى بالهروب من تدريب النادى قبل مواجهة ناديه الذى لعب له فى السابق، الأهلى، والذى بات فوزه على الهلال فى السودان بالجولة الأخيرة لمجموعات دورى الأبطال أمراً شبه حتمى من أجل المرور للدور الثانى من المسابقة. هروب نجوم الكرة المصرية من الأندية السودانية بات مسلسلا تتجدد حلقاته بشكل مستمر خلال المواسم والسنوات الأخيرة. وكان الحارس العملاق عصام الحضرى بطلاً لأشهر حكايات هروب نجوم اللعبة فى مصر عن الأندية السودانية فى عام 2012 خلال فترة لعبه لفريق المريخ، حيث فر «السد العالى» هارباً من السودان وعاد للقاهرة بسبب تأخر مستحقاته المالية ورفض إدارة النادى السماح له بالرحيل لناد آخر، مكرراً سيناريو معتادا له مع أكثر من فريق حرس عرينه على مدار مشواره الكروى.

طارق العشرى، المدير الفنى الحالى لفريق حرس الحدود، وجه له مسؤولو نادى الهلال السودانى تهمة الهروب من تدريب الفريق والرحيل سراً دون إبلاغ إدارة النادى فى موسم 2016، عقب وداع الفريق منافسات دورى الأبطال الإفريقى قبل أن يخرج العشرى لينفى هذا الأمر ويؤكد أنه تقدم باستقالته بعد تراجع نتائج الفريق.