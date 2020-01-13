شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يكشف كواليس انتقاله إلى بوروسيا دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهاجم النرويجى الشاب إرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألمانى، عن سبب تفضيله للانتقال للنادى الألمانى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وانتقل هالاند إلى دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادماً من ريد بول سالزبورج النمساوى، بعد أن كان قريباً من الانتقال لنادى مانشستر يونايتد. وقال هالاند فى تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «دورتموند كان صريحاً معى وقالوا لى إنهم يريدوننى لقيادة خط الهجوم بالفريق». وأضاف: «قالت لى الإدارة إنهم معجبون بطريقة لعبى، ويرغبون فى ضمى، أعجبتنى طريقة حديثهم معى وهذا ما دفعنى للانتقال للفريق الألمانى». وتابع هالاند: «ظللت أياما أتحدث مع أشخاص عن النادى، وشعرت أن النادى مناسب لى». وعن اهتمام أندية أخرى بخدماته قال المهاجم النرويجى: «تحدثت مع أندية أخرى كبيرة، ولكن لم أكن متحمساً كما شعرت تجاه دورتموند».

واختتم هالاند: «لا أستطيع الانتظار لألعب أول مباراة لى تحت أنظار الـ80 ألف مشجع الذين يخلقون أجواء رائعة، أنا متحمس للغاية». على جانب آخر، كشفت تقارير صحفية فى ألمانيا أن نادى بوروسيا دورتموند الألمانى، مهتم بضم المدافع الدولى لوكاس كلوسترمان، لاعب نادى لايبزيج الألمانى. وكتبت صحيفة «بيلد» الألمانية أمس أن ميشائيل تسورك، المدير الرياضى لنادى دورتموند، يبذل جهوداً من أجل ضم كلوسترمان (23 عاماً). وأضافت الصحيفة، أنه من الممكن أن يكون دورتموند أيضاً فى حاجة إلى لاعب فى مركز الدفاع الأيمن، لأنه ليس من الواضح ما إذا كان المغربى أشرف حكيمى المعار من ريال مدريد، سيستمر مع الفريق.

ويسعى لايبزيج، متصدر جدول الدورى الألمانى، إلى تمديد عقده مع كلوسترمان والمستمر حتى نهاية يونيو 2021. وكان ماركوس كروشه، المدير الرياضى لنادى لايبزيج، قال: «نجرى محادثات مكثفة ونتبادل الرأى بشكل جيد، ونحن متفائلون للغاية حيال التوصل إلى حل». كان كلوسترمان انتقل إلى لايبزيج فى عام 2014 قادماً من بوخوم.