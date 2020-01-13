جوارديولا يمنح لاعبي مانشستر سيتي راحة طويلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

أفادت تقارير أن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا يعتزم منح فريقه بأكمله فترة راحة كاملة خلال العطلة الشتوية للدوري الممتاز.



سيشهد الشهر المقبل جولة من المباريات متداخلة على مدار أسبوعين لإعطاء كل فريق راحة في منتصف الموسم.

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سيكون لدى سيتي انقطاع لمدة 13 يومًا بين مواجهة وست هام يونايتد في 9 فبراير وليستر سيتي في 22 فبراير.

وفقًا للتيليجراف ، فإن جوارديولا سوف يستخدم فترة الاستراحة الافتتاحية للدوري الممتاز كفرصة لإراحة لاعبيه بشكل كامل ، بدلاً من العمل معهم على أرض التدريب.

يُزعم أنه سيتم منح فريق المدينة أربعة أو خمسة أيام لقضاء بعض الوقت مع أسرهم أو الذهاب في عطلة قصيرة.

أبطال اللغة الإنجليزية المدافعون عن حقوق الإنسان يتقدمون بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر ، الذي لديه أيضًا لعبة في متناول اليد.