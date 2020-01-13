شكرا لقرائتكم حمادة صدقى يطالب فرج عامر بمنح فرصة أخيرة للاعيبه الافارقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حمادة صدقى المدير الفنى الجديد لسموحه من فرج عامر رئيس نادى سموحه منحه فرصة أخيرة للنظر فى اللاعبين الأفارقة التى تشملهم قائمة الفريق قبل الموافقة على رحيل أحدهم والإستعانة بالأفضل خلال الميركاتو الشتوى الجارى .

كان حسام حسن المدير الفنى السابق للفريق قد أوصى برحيل بعض الأفارقة ، إلا أن صدقى طلب من مجلس الإدارة التمهل لحين خوض مباراتين على أقل تقدير مع الفريق ثم يكتب تقريره بشأن الإستغناءات واحتياجاته فى الشتاء .

وقع حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة عقود تدريب الفريق بمنزل فرج عامر رئيس النادى خلال الجلسة التى جمعتهما منذ قليل خلفا لحسام حسن التى تقدم باستقالته والاتفاق على ما يحتاج الفريق خلال المرحلة المقبلة .

وكان أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة التعاقد مع حمادة صدقى مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق، وذلك بعد تعادل سموحة اليوم مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

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أضاف "سيقود حمادة صدقي الجهاز الجديد بداية من يوم الإثنين، عقب توقيعه على عقود تدريب الفريق".

ويضم الجهاز المعاون لحمادة صدقى مع أحمد ناجى كلا من الثنائي أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر كمساعدين، بالإضافة إلى جانب مدرب أحمال أجنبي".

ومن المنتظر أن يبدأ حمادة صدقى قيادته لسموحة بعد غد الثلاثاء، بعد أن يوقع رسميا على عقود تدريبه للفريق السكندري.

اعلن نادى الهلال السودانى، امس الأحد، أن رئيس النادى، تلقى اتصالا من المدرب المصرى حماده صدقى، ليعلن عدم رغبته فى استكمال مشواره التدريبى مع الفريق، بعد هزيمة الفريق أمس السبت، أمام النجم الساحلى التونسي، 2 – 1، فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.