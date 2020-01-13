شكرا لقرائتكم الأهلى يتربع على رأس قائمة الأندية الأفريقية الأكثر تفاعلا على موقع الصور إنستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تربع النادى الأهلى على رأس قائمة الأندية الأفريقية الأكثر تفاعلا على موقع الصور إنستجرام وفقا لموقع " deportesyfinanzas" المتخصص فى متابعة حسابات إنستجرام أعلن أن النادى الأهلى المصرى يتصدر قائمة الأندية الأفريقية الأكثر شعبية وتفاعلا على موقع الصور من خلال 33 مليون متابع وجاء نادى سيمبا التنزانى فى المركز الثانى برصيد 20 مليون و400 ألف متابع ثم نادى الرجاء المغربى فى المركز الثالث برصيد 20 مليون و300 ألف متابع. Advertisements وعلى المستوى الدورى السعودى جاء نادى الهلال على رأس القائمة من خلال 40 مليون متابع وجاء نادى اتحاد جدة فى المركز الثانى برصيد 14 مليون متابع ثم جاء النادى الأهلى فى المرتية الثالثة برصيد 11 مليون متابع.

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