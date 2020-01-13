شكرا لقرائتكم محمد مصيلحى: اتمنى من حسام البدرى التركيز مع محمود رزق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى نظرة من حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى لمحمود رزق مدافع زعيم الثغر خلال المعسكر المقبل للفراعنة بمارس المقبل بعد المستويات الجيدة التى يحققها اللاعب مع الإتحاد منذ بداية الموسم وظهوره بشكل رائع وإحرازه لأربعة أهداف مؤثرة مع الفريق .

كان حسام البدرى قد ألمح إلى إمكانية ضمه لمحمود رزق خلال المعسكر المقبل للمنتخب ، إلا انه اشترط الثبات فى المستوى والمشاركة بشكل أساسى مع فريقه سواء بالدورى او البطولة العربية .

وقد نجح محمود رزق فى الظهور بشكل جيد مع الإتحاد بعدما أصبح المدافع الأول بالفريق بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر الذى يتمسك باستمرار اللاعب فى الخط الخلفى لسيد البلد .

فى ذات السياق، طلب طلعت يوسف، من رئيس نادى الاتحاد السكندري، تدعيم الفريق بلاعب خط وسط مميز، خلال الميركاتو الشتوى الجاري، حيث يرغب المدير الفنى للاتحاد فى تدعيم الفريق بلاعب خط وسط، وذلك لحل النقص العددى الذى يعانى منه الفريق فى هذا المركز، حيث لا يوجد سوى الثلاثى نور السيد واحمد نبيل مانجا وهشام محمد، بالإضافة الى اللاعب الشاب مروان عطية.

Advertisements

كان الاتحاد السكندري قد اعلن فى وقت سابق عن ضم الليبى أنيس سلتو، لاعب النجم الساحلى التونسى، صاحب الـ 27 عاما، ، لمدة موسم ونصف، تبدأ بداية من فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق السكندرى فى الفترة المقبلة، بعد فسخ اللاعب تعاقده مع النادى لتونسى.

ودخل مسئولى نادى الاتحاد السكندرى، فى مفاوضات مع أنيس سلتو، من أجل اقناعه بالانضمام للفريق فى يناير الجاري، وذلك بناء على طلب طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، والذى أشاد بإمكانات اللاعب الفنية، خاصة أنه قام بتدريبه من قبل فى نادى أهلى طرابلس الليبي.