شكرا لقرائتكم الأهلى يحرر محضر للمحادثة المزورة بين سيد عبد الحفيظ وحمادة صدقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى، إنه كلف من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بتقديم بلاغ للجهات الشرفية المختصة متمثلة فى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للكشف عن هوية بعض الأشخاص الذين يُديرون صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى وقاموا بتزوير محادثة "واتس اب" بين حمادة صدقى المدير الفنى السابق لفريق الهلال السودانى والحالى لسموحة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

أضاف محمد عثمان خلال تصريحاته لقناة "الأهلى" أن مزور تلك المحادثة لم يكتفى بذلك بل قام بتحريض الجماهير لتصدير لصفحات نادى الهلال السودانى من أجل احداث فتنة مع جماهير الأهلى، مشيرًا إلى إنه يثق فى وعى وحنكة جماهير الفريق السودانى فى التأكد من عدم صحة تلك المحادثة.

تابع المستشار القانونى للقلعة الحمراء، أن الجهات المختصة اتخذت البلاغ المقدم على محمل الجد خاصة وأن البلاغ قدم منذ ساعات قليلة، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن هوية مزور تلك المحادثة التى قد تتسبب فى توتر العلاقة بين جماهير الناديين، لاسيما وأن الأهلى على موعد مع الهلال السودانى لمواجهته يوم 1 فبراير المقبل فى ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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وكان حمادة صدقى أكد أن المحادثة المنتشرة مع سيد عبد الحفيظ غير صحيحة، وأنه قابلها بالضحك والسخرية، موضحا أن ما يقال فيها غير منطقى بالمرة، ولا يوجد عاقل يتحدث فى هذا الأمر، والجميع على دراية بأن هذه المحادثة مضروبة، على حد تعبيره.

وقال حمادة صدقى، فى تصريحات خاصة لسوبر كورة، إنه لم يتحدث مع سيد عبد الحفيظ منذ أكثر من عام، سواء فى مقابلة أو تليفونياً أو أى وسائل التواصل، لأنه لم تجمعهما مناسبة، لذا فإن الامر لم يستدع أن يكون هناك حديث.

وأشار مدرب سموحة الجديد إلى أن من روج تلك المحادثة له أغراض يرغب فى تحقيقها، لكن الجميع يعلم مدى حقيقتها.

وتداول البعض محادثة على واتس اب بين صدقى وعبد الحفيظ حول اتفاقهما على رحيل صدقى عن تدريب الهلال لتولى مهمة تدريب نادٍ مصرى خلال 4 أيام وأنه سيتولى مهمة قطاع الناشئين بوعد من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.