ترتيب الدورى المصرى اليوم الاثنين بعد انتهاء مباريات اليوم

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جدة - عمرو شويل ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاثنين

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاثنين حيث اقيمت اليوم الاثنين مباراة واحدة في الدوري المصري، جمعت بين فريقي دجلة والإنتاج الحربي في الجولة 13 من عمر المسابقة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاثنين



ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاثنين حيث تعادل فريق وادي دجلة مع الإنتاج الحربى بهدف لكل منها فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتقدم الفريق الحربى بهدف في الدقيقة 12 بعد خطأ كارثي ارتكبه خالد وليد حارس المرمى بإمساك الكرة ثم السقوط من يده داخل مرماه، ثم أحرز رجب عمران هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

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ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاثنين



ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاثنين حيث بهذه النتيجة يقتنص كل فريق نقطة واحدة دون تعديل فى المراكز، حيث ارتفع رصيد دجلة للنقطة 10 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى بعدما خاض 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 12هدفا.