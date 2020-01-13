شكرا لقرائتكم الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته لمواجهة سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الاثنين تدريباته بعد مواجهة منتخب قطر يوم الأحد ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية على ملعب نادي "موانغتونغ يونايتد" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في المباراة مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مرانًا على الجمل الهجومية، أعقبه مناورة مصغّرة.
ويجري "الأخضر" حصته التدريبية مساء الثلاثاء ملعب نادي "موانغتونغ يونايتد"، استعدادًا لمواجهة منتخب سوريا ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس آسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته لمواجهة سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.