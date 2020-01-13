شكرا لقرائتكم الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته لمواجهة سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الاثنين تدريباته بعد مواجهة منتخب قطر يوم الأحد ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية على ملعب نادي "موانغتونغ يونايتد" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في المباراة مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مرانًا على الجمل الهجومية، أعقبه مناورة مصغّرة.

ويجري "الأخضر" حصته التدريبية مساء الثلاثاء ملعب نادي "موانغتونغ يونايتد"، استعدادًا لمواجهة منتخب سوريا ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس آسيا.