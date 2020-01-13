شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط تغرم الهلال 53 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، غرامة مالية على الهلال تصل إلى 53 ألف ريال سعودي، على خلفية مباراة الفريق أمام الفيصلي ضمن منافسات كأس الملك.

ونشرت اللجنة بيانا عبر الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم، ذكرت خلاله: إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 33.750 ألف ريال سعودي، بسبب تأخر إداري الفريق في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة لمدة 5 دقائق عن الوقت المحدد.

وأضافت اللجنة: تقرر تغريم فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، 20 ألف ريال سعودي، بسبب نزوله إلى المنطقة الفنية لمقاعد البدلاء خلال مباراة الهلال أمام الفيصلي.

وغرمت الانضباط فريق الوحدة 10 آلاف ريال، لحصول 6 لاعبين من الفريق على إنذارات خلال مباراتهم أمام الرائد في كأس الملك.