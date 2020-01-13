شكرا لقرائتكم تقارير إسبانية: برشلونة سيقيل فالفيردي خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية في إسبانيا عن احتمال قرب إقالة إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني. وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الكتالونية المطلعة أن رئيس برشلونة استدعى فالفيردي إلى مكتبه بعد ظهر يوم الاثنين، وألمحت إلى احتمال إعلان إقالة فالفيردي اليوم.

ودار الحديث اليوم حول احتمال تولي الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو منصب المدير الفني خلفا لفالفيردي. وكان ماوريتسيو قد ترك تدريب توتنهام الإنجليزي في نوفمبر الماضي.

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وحسب التقارير، فإن من بين المرشحين أيضا لخلافة فالفيردي، الأرجنتيني غابريل ميليتو والإسباني كويك ستيان.

وكان العديد من التقارير الإخبارية قد ذكرت خلال الأيام القليلة الماضية أن الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد القطري، مرشحا بقوة لتدريب برشلونة، غير أنه ذكرت أنه اعتذر.

ومن جانبه، قال تشافي إنه يحلم بتدريب فريقه السابق برشلونة، لكنه أكد على التزامه مع فريقه الحالي والتركيز معه بشكل كبير، حيث صرح: لا أستطيع أن أخفي حلمي بتدريب برشلونة، لكني الآن أركز مع السد، وأنا سعيد بما حققته مع الفريق.