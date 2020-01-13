«الفيفا» بصدد إيقاف كهربا بسبب الأهلي

أعلن نادي الزمالك أن قضية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبدالمنعم "كهربا" لن تستغرق وقتاً طويلاً في الفيفا وسيتم حسمها في أقرب وقت.

وقال نصر عزام، المستشار القانوني لنادي الزمالك في شئون الفيفا، في تصريحات أوردها موقع "صدى البلد" اليوم الإثنين، إن تعديلات لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي جرت في الفترة الماضية شهدت تعديلات فيما يتعلق بشكاوى اللاعب وما كان يستغرق سنوات في وقت سابق يتم حسمه في شهور حاليًا.

وأضاف أن العقوبة المنتظرة التي سيفرضها الفيفا على اللاعب كهربا هي الإيقاف، بالإضافة إلى معاقبة نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي وحرمانه من القيد بشكل مؤقت، فضلاً عن حصول الزمالك على تعويض مالي من جراء ما حدث.

وفي الـ 13 من ديسمبر الجاري، أعلن النادي الأهلي عن تعاقده رسمياً مع اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ في يناير المقبل.

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وقال الأهلي، في بيان رسمي، إن تعاقده مع كهربا جاء بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع نادي ديسبورتيفو دي افيس البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

وكان اتحاد الكرة قد وافق على قيد محمود عبدالمنعم "كهربا" في قائمة النادي الأهلي الشتوية بداية من يناير الجاري.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن اتحاد الكرة تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الماضية، حيث تم التأكد من عدم وجود كهربا على ذمة أى نادٍ سواء فى مصر أو خارجها.

وأضافت الصحيفة أن تعاقد الأهلي مع لاعب المنتخب الوطني سليم، مشيرة إلى أن ما يتردد بشأن قيد كهربا في قائمة نادي الزمالك غير صحيح، حيث أن الفيفا أكد ذلك الأمر.