الأهلي يتخطى أبها و يستعيد المركز الثالث في الدوري السعودي









اسماء السيد - استعاد الأهلي نغمة الانتصارات والمركز الثالث بعدما تغلب على ضيفه أبها 3-1 الإثنين في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ودخل الأهلي اللقاء باحثا عن تعويض خسارة الثلاثاء أمام الهلال المتصدر 1-3 في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية عشرة، وقد نجح في تحقيق مبتغاه وفوزه الثامن بفضل السوري عمر السومة الذي سجل ثنائية (35 من ركلة جزاء و83) بعد أن افتتح ودجانيني تافاريس من الرأس الأخضر التسجيل (20)، فيما كان هدف أبها الوحيد من نصيب الملغاشي فانيفا اندرياتسيما (26).

ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام الرائد الفائز السبت على الفيصلي 1-صفر، وأربع نقاط عن الهلال المتصدر الفائز على الوحدة 3-1 السبت أيضا، فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز السابع بعد تلقيه هزيمته الخامسة هذا الموسم.

ملخص المباراة: