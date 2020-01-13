ماركينيوس يمدد عقده مع سان جرمان حتى 2024









اسماء السيد - مدد المدافع الدولي البرازيلي ماركينيوس عقده مع باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، لعامين إضافيين حتى 2024 بحسب ما أعلن الإثنين النادي الباريسي، مؤكدا ما كشفت سابقا صحيفة "ليكيب" الرياضية.

وكشفت الصحيفة أن المفاوضات التي بدأت بين النادي الباريسي ولاعبه البالغ 25 عاما قبل أشهر عدة، وصلت الى خواتيمها السعيدة الإثنين، ما سيبقي البرازيلي في صفوف الفريق حتى 2024 تحقيقا لرغبة مواطنه المدير الرياضي ليوناردو والمدرب الألماني توماس توخل.

وأشارت "ليكيب" الى أن الطرفين توافقا سريعا على مبدأ التمديد لكن اللاعب احتاج الى بعض الوقت للتدقيق في تفاصيل العقد والعرض المقدم من الإدارة القطرية للنادي الباريسي الذي سبق أن مدد أيضا عقد الإيطالي ماركو فيراتي حتى 2024، على أن ينكب الآن على محاولة التمديد لنجم الفريق كيليان مبابي الذي يثير اهتمام ريال مدريد الإسباني بشكل خاص.

وفي المقابل، لم يبت النادي الباريسي بمصير هدافه التاريخي الأوروغوياني إدينسون كافاني، قائده البرازيلي تياغو سيلفا والظهيرين البلجيكي توما مونييه وليفان كورزاوا الذين تنتهي عقودهم الصيف المقبل.

ووصل ماركينيوس الى "بارك دي برينس" في 2013 قادما من روما الإيطالي وتوج معه بلقب الدوري المحلي خمس مرات، والكأس المحلية أربع مرات، وكأس الرابطة خمس مرات، إضافة الى خمسة أيضا في كأس الأبطال التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس.