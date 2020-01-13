برشلونة في طريقه لإقالة فالفيردي

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أفادت تقارير إعلامية إسبانية الإثنين بأن برشلونة يتوجه لإقالة مدربه إرنستو فالفيردي الذي أشرف صباح الإثنين كما كان متوقعا على حصة تدريبية استأنف بها النادي الكاتالوني استعداداته، بعد مشاركته المخيبة في الكأس السوبر الإسبانية في السعودية.

وذكرت وسائل الإعلام الرياضية الإسبانية أنه بعد أسبوع كارثي، وصل فالفيردي قبل ثلاث ساعات من بدء الحصة التدريبية في منشآت المركز الرياضي جوان غامبر مقر تدريبات النادي.

وأضافت أن فالفيردي قاد بعد ذلك الحصة التدريبية لبرشلونة، وهي الأولى بعد ثلاثة أيام راحة مُنحت إلى اللاعبين عقب العودة من السعودية اثر خروج النادي الكاتالوني من الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر بخسارته أمام أتلتيكو مدريد 2-3.

وبعد الحصة التمرينية، اجتمع المدرب البالغ من العمر 55 عاما برئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو الذي انتقل بعد ذلك الى ملعب "كامب نو" حيث شارك في اجتماع لمجلس إدارة النادي بحضور مسؤولين مثل المدير التنفيذي أوسكار غراو، المسؤول الفني خافيير بورداس، نائب الرئيس جوردي كاردونر والمدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال.

وبحسب إذاعة "كاتالونيا راديو"، أعلم فالفيردي بأن النادي سيناقش شروط إقالته مع وكيل أعماله، فيما أشارت شبكة "إي أس بي أن" الى أن المدرب جمع امتعته من مركز تمارين الفريق ما يؤشر الى رحيله.

وسبق لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الرياضية الكاتالونية أن تحدثت عن اجتماع للمسؤولين في النادي ليلة الأحد الاثنين لمناقشة مستقبل فالفيردي، ثم ذكرت الإثنين أن برشلونة تواصل مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري الذي ما زال دون عمل منذ تركه يوفنتوس في صيف 2019، بعد أن قاده الى لقب الدوري المحلي لخمسة مواسم متتالية والى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين خلال المواسم الخمسة التي أمضاها معه.

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ولا ترتبط إمكانية إقالة فالفيردي بخسارة الكأس السوبر أمام أتلتيكو، لأنه وبعد خيبة الأمل في مسابقة دوري أبطال أوروبا (أمام روما الإيطالي عام 2018 وليفربول الإنكليزي عام 2019)، واجه ابن الـ55 عاما انتقادات لاذعة من أنصار النادي بسبب الأداء المخيب، وتراجعت أسهمه في الآونة الأخيرة في البقاء في منصبه بعد تخلي المسؤولين عن دعمه وسفرهم إلى الدوحة لعرض المنصب على أسطورة النادي مدرب السد القطري حاليا تشافي هرنانديز.

ورفض تشافي (39 عاما) استلام المهمة في الوقت الحالي بحسب تقارير صحافية أشارت إلى أنه يفضل تولي المهمة بدءا من الصيف المقبل، لكن مسؤولي برشلونة سيواصلون الاتصال بالعديد من المديرين الفنيين لخلافة فالفيردي.

وفي حال إقالة فالفيردي، أشارت وسائل الإعلام الى أن تدريب "بلاوغرانا" سيكون من مهمة مدرب الفريق الرديف خافيير غارسيا بيمينتا موقتا على أقله.

لكن وسائل الاعلام تداولت أيضا أسماء الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (47 عاما) المقال من تدريب توتنهام الانكليزي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والهولندي رونالد كومان (56 عاما) مدرب منتخب بلاده حاليا، ومدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتيين (61 عاما).

وتلقى برشلونة ضربة موجعة الأحد فضلا عن خروجه من نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر والمستقبل الغامض لمدربه فالفيردي، وذلك بإعلان غياب هدافه الدولي الأوروغوياني لويس سواريز لمدة أربعة أشهر بعد عملية جراحية في الركبة اليمنى.