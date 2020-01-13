الأرجنتيني غاموندي يخلف الصربي مانولوفيتش في تدريب الوداد البيضاوي









اسماء السيد - انفصل نادي الوداد البيضاوي، بطل الدوري المغربي لكرة القدم، الاثنين عن مدربه الصربي زوران مانولوفيتش بعد ستة أشهر قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق الأحمر، واستعاض عنه بالأرجنتيني ميغيل غاموندي.

وقال رئيس الوداد سعيد الناصري لوكالة فرانس برس ان النادي قرر الانفصال عن مانولوفيتش "بشكل حبي"، دون تفاصيل حول أسباب هذا القرار.

وأعلن النادي في وقت لاحق في صفحته على فيسبوك تعيين الأرجنتيني غاموندي (53 عاما) على رأس إدارته الفنية، علما بأنه سبق للأرجنتيني العمل في المغرب باشرافه على حسنية أغادير قبل أن ينفصل عنه في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان مانولوفيتش (57 عاما) تولى تدريب الوداد في تموز/يوليو بموجب عقد يمتد لعامين، وذلك إثر رحيل المدرب الأسبق التونسي فوزي البنزرتي.

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وتعادل الوداد البيضاوي (2-2) في آخر مباراة له مع مانولوفيتش السبت في ملعب نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الوداد المركز الثاني في المجموعة الثالثة بست نقاط بعد أربع مراحل، متخلفا عن ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر بأربع نقاط، وهو نفس المركز الذي يحتله في ترتيب الدوري المغربي بفارق 4 نقاط عن المتصدر نهضة بركان.

وسبق لمانولوفيتش أن عمل في إفريقيا مدربا ثلاثة أندية أنغولية، هي كابوسكورب وساغرادا وبريميرو دي أغوستو، وقاد الأخير إلى لقب الدوري المحلي عام 2018 وإلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما أزاح مازيمبي الكونغولي الديموقراطي من ربع النهائي.