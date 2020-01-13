اتحاد جدة يعزز دفاعه بالبرازيلي برونو أوفيني

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أعلن نادي الاتحاد جدة السعودية الإثنين عن تعاقده مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني لدعم صفوفه الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

ونشر النادي في حسابه الرسمي على موقع تويتر مقطع فيديو يعلن فيه عن ضم اللاعب الذي وجه رسالة لجمهور فريقه الجديد، قال فيها "الجميع يتذكر من يسجل الأهداف، ولكن القليل يتذكر من يصنعها، بالهجوم القوي يمكن الفوز بالعديد من المباريات، ولكن بالدفاع يمكن أن تكون بطلا، معا سأقاتل لكم وبكم".

ودافع ابن الثامنة والعشرين عاما عن ألوان النصر لثلاث سنوات وحقق معه الموسم الماضي لقب بطل الدوري السعودي، لكن بعد نهاية عقده وتقليص عدد الأجانب إلى سبعة لاعبين، وقع مع الوكرة القطري قبل أن يفسخ عقده بالتراضي من أجل الالتحاق بصفوف الاتحاد الذي سيظهر معه للمرة الأولى في المباراة المقبلة في الدوري المحلي أمام العدالة.

وسبق للاتحاد الذي يقوده منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الهولندي هينك تين كات بعد إقالة التشيلي لويس سييرا، أن افتتح سوق الانتقالات الشتوية بضم الأرجنتيني ليوناردو خيل، على أمل أن تتحسن عروضه كونه يحتل حاليا المركز الثالث عشر في الدوري برصيد 14 نقطة من 14 مباراة.