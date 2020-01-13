جدول هدافى الدورى المصرى بعد مباراة اليوم الإثنين 13/ 1/ 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الإثنين الموافق 13/ 1/ 2020 فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى وادى دجلة مع الإنتاج الحربى، فى مباراة شهدت قوة وندية بين الفريقين، حيث يرغب كان يرغب كل منهما فى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، حيث دخل الفريق الدجلاوى المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزه الثانى فى المسابقة بمباراته الأخيرة على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى اطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام.

دجلة يتعادل مع الإنتاج 1 - 1 ويبقى الوضع كما هو عليه فى جدول الدورى

تعادل فريق وادي دجلة مع الإنتاج الحربى بهدف لكل منها فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، وتقدم الفريق الحربى بهدف في الدقيقة 12 بعد خطأ كارثي ارتكبه خالد وليد حارس المرمى بإمساك الكرة ثم السقوط من يده داخل مرماه، ثم أحرز رجب عمران هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

بهذه النتيجة يقتنص كل فريق نقطة واحدة دون تعديل فى المراكز، حيث ارتفع رصيد دجلة للنقطة 10 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى بعدما خاض 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 12هدفًا.