شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلاميين يتعاقد مع "ثنائى" المريخ البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة الإعلاميين أحد أندية القسم الثانى مع ثنائى المريخ البورسعيدى مهدى صبحى ومحمد محسن فى إطار تدعيم الفريق بصفقات سوبر قبل انطلاق مباريات القسم الثانى المقرر لها الأحد المقبل المقرر التاسع عشر من يناير الجارى.

وحضر اللاعبان توقيع العقود بصحبة أحمد معتمد وكيل أعمال اللاعبين وأحمد صالح المدير الفنى للإعلاميين الذى عبر عن سعادته بإتمام الصفقتين خاصة أن اللاعبين يتمتعان بخبرة جيدة فى القسم الثانى.

ومن المقرر أن ينطلق الدور الثاني لمسابقة القسم الثانى يوم الأحد المقبل بتاريخ 19 يناير الجارى حيث سيخرج الفيوم لمواجهة الألومنيوم بنجع حمادى فى لقاء صعب لأبناء الفيوم خاصة أنهم استطاعوا الفوز على أبناء ياسر الكنانى فى الدور الأول بهدفين مقابل هدف، بالإضافة إلى دخول الألومنيوم المنافسة على الصعود للأضواء حيث لا يفصله سوى نقطتين فقط عن البنك الأهلى صاحب الصدارة برصيد 24 نقطة.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تطبيق دورى المحترفين فى القسم الثانى بداية من الموسم المقبل، على أن يقام من 24 فريقًا يتم تقسيمها على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 12 فريقًا. ويسعى اتحاد الكرة لتسويق مسابقة دورى القسم الثانى فى الموسم الجديد، لتنمية موارد الجبلاية وكذلك الأندية فى الموسم المقبل، خاصة أن تسويق المسابقة بشكلها الحالى شبه مستحيل، وتقام من 3 مجموعات وتضم كل منها 12 فريقا.

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واعتمد الاتحاد الدولى يوم 20 أغسطس الماضى اللجنة الخماسية مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائب الرئيس وعضوية محمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله.