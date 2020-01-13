شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخاطب الزمالك للحصول على مهاجم وصانع ألعاب 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن النادي تقدم بطلب لضم مهاجم وصانع ألعاب فريق ناشئين 99 بنادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري لتدعيم صفوف أبناء الجنوب في ظل الاصابات التي عصفت بأكثر من لاعب مؤخراً.

وفي سياق متصل أشار فؤاد سلامة مدير الكرة بنادي أسوان، أن أبناء الجنوب يواجهون أزمة في الميركاتو الشتوي بسبب محمد الصباحي صانع ألعاب الفريق، والذي تألق مؤخرا مع أسوان في الدوري العام، ليلفت أنظار الأندية الكبرى وعلى رأسها النادي الأهلي الذي أبدى اهتمامه بالصباحي.

وقال سلامة في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: نواجه أزمة في ضم صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي، بسبب أن الأندية تربط انتقال أي لاعب إلينا بالحصول على خدمات محمد الصباحي، ومن الصعب أن نفرط في اللاعب حالياً في ظل حاجة الفريق لخدماته.

ويحتل أسوان المركز الـ 18 والأخير بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 12 مباراة فازوا في واحدة على حساب إنبي بهدف نظيف، وتعادلوا في 5 لقاءات وخسروا 6 أخرى.

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وكان أسوان قد تلقى عرضاً رسمياً لضم محمد الصباحي في يناير الجاري، من نادي سموحة، إلا أن إدارة أسوان رفضت بيع اللاعب بأقل من 10 ملايين جنية، و يمتد عقد اللاعب مع أسوان حتى 2025، رداً على الأنباء التي ترددت عن توقيع اللاعب للأهلي.

ويعاني أسوان في مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائي أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكري للقطع فيالرباط الصليبي للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

كما يعاني أبناء الجنوب من أزمة مادية بسبب نقص التدعيمات، حيث يحاول مسئولو أسوان ضم صفقات مجانية لعدم قدرتهم على دفع تكاليف عالية في موسم الانتقالات.

من جانبه اعتمد مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان على ناشئين 99، حيث صعد مدرب أسوان 5 ناشئين للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كارتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.