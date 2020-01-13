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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 13 / 1 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 13 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، غياب فايلر وسيد عبد الحفيظ عن مران الأهلى اليوم ، وتعادل الإنتاج الحربى مع وادى دجلة بهدف لمثله بالدورى وإيقاف حسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة مباراتين 

غياب فايلر وسيد عبد الحفيظ عن مران الأهلي

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رسميا.. اتحاد الكرة يطلب إقامة قمة الأهلى والزمالك 24 فبراير بالإمارات

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حسام غالى يغيب عن مباراة الزمالك والجونة بعد إيقافه مباراتين

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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