حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 13 / 1 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 13 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، غياب فايلر وسيد عبد الحفيظ عن مران الأهلى اليوم ، وتعادل الإنتاج الحربى مع وادى دجلة بهدف لمثله بالدورى وإيقاف حسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة مباراتين غياب فايلر وسيد عبد الحفيظ عن مران الأهلي رسميا.. اتحاد الكرة يطلب إقامة قمة الأهلى والزمالك 24 فبراير بالإمارات حسام غالى يغيب عن مباراة الزمالك والجونة بعد إيقافه مباراتين دجلة يتعادل مع الإنتاج 1 - 1 ويبقى الوضع كما هو عليه فى جدول الدورى.. فيديو تاكيس جونيس: عبد المنصف أسطورة وما يفعله لا يحدث فى أوروبا Advertisements الزمالك يستبعد إسلام جابر من حسابات الرحيل فى يناير الجونة يتظلم لتخفيف عقوبة إيقاف حسام غالى مهاجم الاتحاد الجديد: لم أحضر للإسكندرية للتنزه وجاهز لهز شباك المنافسين جهاد جريشة تعليقًا على القائمة الدولية: ملتزم الصمت وردى سيكون قاسيًا

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