شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أيهما أفضل للأهلى إيليكي أم على سوى؟ الأرقام تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل مسئولو النادى الأهلى بين أكثر من مهاجم أجنبى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وحل أزمة العقم التهديفى لمهاجمى المارد الأحمر، لاسيما أن غالبية الأهداف تأتى من لاعبى الوسط والدفاع، فيما جاءت أهداف رءوس الحربة ضئيلة للغاية بالموسم الحالي.

ويعد الثنائى النيجيرى بليسنج إيليكى مهاجم لوزيرين السويسرى والجامبى على سوى أبرز المهاجمين المرشحين لتدعيم هجوم الأهلى فى الفترة الحالية، كونهما يحظيان بإعجاب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، والذى يفضل تدعيم خط الهجوم عن أى مركز آخر فى صفوف المارد الأحمر.

سافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى فى رحلة أوروبية تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والذى أكد حاجته لمهاجم أجنبى سوبر.

وعلم "سوبر كورة" أن مدير التعاقدات بالأهلى سيزور أكثر من بلد أوروبية فى رحلته للدخول فى مفاوضات مباشرة مع أكثر من لاعب كان فايلر قد منح الضوء الأخضر للتعاقد مع أياً منهم، وعلى رأسهم النيجيرى إيليكى مهاجم لوزيرن السويسرى والجامبى على سوى لاعب سيسكا البلغارى، بالإضافة إلى فراس الشواط مهاجم الصفاقسى التونسى، الذى كشف اسمه زيارة أمير توفيق إلى تونس قبل رحلته الأوروبية.

وسافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلى فى رحلة أوربية تمهيداً للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق الأحمر، وذلك لتلبية طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى أكد حاجته لمهاجم أجنبى سوبر.

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ويزور مدير التعاقدات بالأهلى أكثر من بلد أوروبية فى رحلته للدخول فى مفاوضات مباشرة مع أكثر من لاعب كان فايلر قد منح الضوء الأخضر للتعاقد مع أياً منهم، وعلى رأسهم النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسرى والجامبى على سوى لاعب سيسكا البلغارى، بالإضافة إلى فراس الشواط مهاجم الصفاقسى التونسى، الذى كشف اسمه زيارة أمير توفيق إلى تونس قبل رحلته الأوروبية.

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