الترجي: البدري رحل إلى اتحاد جدة دون موافقة إدارة النادي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن نادي الترجي التونسي، مساء اليوم، موقفه بشأن رحيل اللاعب أنيس البدري إلي نادي اتحاد جدة السعودي.
وأصدر النادي التونسي بيانا رسميا، لتوضيح موقفه بشأن رحيل اللاعب، مؤكدًا ان ما قام به هو خرقا للقانون وسيتخذ بالتالي الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الصدد.
وأوضح الترجي، انه كان قد تلقى عرضين للتفريط في اللاعب الأول كان قيمته 200 أف دولار، والثاني كان بقيمة 500 ألف دولار.
وأشار إلى أن العرض الذي تلقاه الترجي لم يلبي طلبات النادي، مما يفسر رفض النادي الذي رافق هذا الملف.
وكان البدري قد شارك في فوز الترجي التونسي بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي، وينتظر الفريق مواجهة أمام الزمالك على كأس السوبر.
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