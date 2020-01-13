"35 مليون جنيه ومنافس عربي".. خطوتان تفصلان الأهلي عن التعاقد مع مهاجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علي البهجي:

كشف جيجي بيكالي رئيس نادي ستيوا بوخاريست الروماني، عن العروض التي تلقاها النادي للحصول على خدمات الإيفواري الفرنسي أرلم نويري مهاجم فريقه خلال الشتاء الجاري.

وقال بيكالي خلال تصريحات لقناة "جي إس بي" الرومانية، إنه يمتلك عرضين من فريقين يرغبان في التعاقد مع أرلم نويري.

وأضاف، أنه وضع شرط الحصول على مبلغ قيمته مليوني يورو من أجل الموافقة على رحيل اللاعب في الفترة الحالية، لأي من الأندية التي ترغب في التعاقد معه.

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وأوضح، أن اللاعب لم يتواجد في معسكر الفريق الحالي بإسبانيا؛ لأنه سيرحل بنسبة 100%، لافتًا إلى أن النادي لديه عرضين للحصول على خدمات اللاعب.

وتابع: "من يرغب في التعاقد مع نويري فعليه دفع مليوني يورو، في الوقت الذي أملك فيه عرضًا من المنطقة العربية لضمه مقابل مليون و800 ألف يورو".

وأتم رئيس النادي الروماني تصريحاته: "طلبت رفع العرض إلى مليوني يورو، لكن دعونا نرى موقف اللاعب أولًا من الموافقة على العرض".