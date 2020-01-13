عائق وحيد يفصل مهاجم ستيوا بوخاريست عن الانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدثت أناماريا برودان ريجيكامب وكيلة الفرنسي أرلم نويري مهاجم نادي ستيوا بوخاريست الروماني، عن تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم اللاعب في ظل سعى القلعة الحمراء لتدعيم خط الهجوم.

وقالت وكيلة اللاعب في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "جي إس بي" الرومانية، إن المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا، يقترب من الأهلي بنسبة 80%، لكن المشكلة تكمن في عمر اللاعب.

وتابعت زوجة لورينت ريجيكامب مدرب الهلال السعودي السابق: "المفاوضات حاليًا دخلت مرحلة التفاوض على الراتب الذي سيحصل عليه مهاجم ستيوا بوخاريست".

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وأوضحت، أنهم في انتظار الساعات المقبلة للتعرف على ما ستسفر عنه الأمور، مؤكدة أن اللاعب في حال انتقاله للأهلي سيقدم أداء جيدًا.

وتابعت: "دعونا نعرف أن المرتبات لديهم أحيانًا تكون أعلى منها في الإمارات، والآن نحن نتفاوض بشأن راتبه والأمور تسير بشكل جيد".

صاحب الـ32 صاحب الأصول الإيفوارية، يحمل الجنسية الفرنسية، وانتقل إلى ناديه الروماني خلال شهر يناير عام 2017 مقابل 250 ألف يورو.

يذكر أن المهاجم الذي يقترب من الانتقال إلى الأهلي سجل 6 أهداف وصنع هدفًا خلال 13 مباراة خاضها مع ستيوا بوخاريست الروماني في الدوري المحلي.