الجونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعرض أحمد حمدي، صانع ألعاب نادي الجونة، للإصابة خلال مشاركته في مران الفريق مساء اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري.

ويستضيف الجونة نظيره الزمالك في مباراة مقرر لها الأربعاء 15 يناير، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز.

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وخرج حمدي من مران الفريق متأثرا بالإصابة، والتي منعته من استكمال التدريب، ليقرر المدير الفني للجونة إخراجه حتى يتم معرفة مدى الإصابة ومدة الغياب.

ومن جانبه، يسعى الجهاز الفني لفريق الجونة البرتغالي بيدرو بارني، لتجهيز بدلاء حمدي لتعويض غيابه أمام الزمالك المقرر لها مساء الأربعاء المقبل.

ويدخل الجونة مواجهته المقبلة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.