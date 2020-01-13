برشلونة يستقر على بديل فالفيردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن كيكي سيتين، المدير الفني السابق لريال بيتيس، هو المرشح المفضل لدى برشلونة لتعيينه مديرا فنيا للفريق، خلفا لإرنستو فالفيردي الذي تم الاستقرار على إقالته من تدريب البارسا.
وأضافت صحيفة سبورت أن النادي الكتالوني سيصدر بيانا رسميا مساء اليوم الإثنين بشأن فالفيردي، على أن يُعقد مؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء.
وأكدت إذاعة "راديو كتالونيا" أن برشلونة سيصدر بيانه في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسيتم الإعلان من خلاله عن إقالة فالفيردي بشكل رسمي.
كيكي سيتين (61 عاما) تولى تدريب ريال بيتيس خلال الموسمين الماضيين، وقادهم في 97 مباراة ليحقق الفوز في 39 مباراة مقابل التعادل في 22 لقاء والخسارة في 36 مواجهة، وسجل خلالهم 139 هدفا واستقبلت شباكه 143.
يُذكر أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أبلغ فالفيردي في الاجتماع الذي عقده الثنائي بعد نهاية التدريبات في المدينة الرياضية، أنه لن يستمر على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني، بانتظار الإعلان الرسمي عن القرار.
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