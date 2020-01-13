مدرب وادي دجلة مشيدًا بالحارس عبد المنصف:" أسطورة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أشاد تاكيس جونياس المدير الفني لنادي وادي دجلة، بحارس الفريق محمد عبد المنصف، مشيرا إلى أنه يعتبر أسطورة مصر.

وتعادل فريق وادي دجلة، مساء اليوم الإثنين، امام نظيره الإنتاج الحربي، بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ 13 بالدوري المصري.

وقال جانيس في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، إنه يسعى لتدعيم صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة، ولكن بشرط أن يكون الوافدين الجدد أفضل ممن لديه حاليًا.

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وأضاف، أن فريقه واجه خصم قوي وقدم أداء رائع وكان يستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأوضح، أن وادي دجلة احكم سيطرته على مجريات اللعب، بعد 15 دقيقة من بدايتها، وعلى الجانب الأخر لم تشهد المباراة أي فرص حقيقة لفريق الإنتاج الحربي.

وأشار إلى أن الحارس محمد عب المنصف هو أسطورة مصر، مؤكدًا أنه يلعب منذ عام ونصف العام.

وأكد أن الحارس عبد المنصف يلعب بشكل متتالي منذ موسم ونصف في كل المباريات بدون أن يتوقف، لافتًا أن ما يقوم به عبد المنصف لا يحدث في أوروبا.