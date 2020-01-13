رسمياً.. اتحاد جدة يعلن التعاقد مع البرازيلي برونو اوفيني

اعلن نادي اتحاد جدة السعودي رسمياً التعاقد مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني بعقد يمتد لموسمين ونصف . واتم الاتحاد صفقة اوفيني في دبي بحضور رئيس النادي ونائبه احمد بن عصام كعكي المشرف العام علي كرة القدم، عقب اجتياز اللاعب للكشف الطبي. ونائبه احمد بن عصام كعكي المشرف العام علي كرة القدم، عقب اجتياز اللاعب للكشف الطبي. ويلعب أوفيني البالغ من العمر 28 عاماً في مركز قلب الدفاع، وسبق له اللعب في العديد من الأندية العالمية، ومنها توتنهام الإنجليزي ونابولي الإيطالي، بالإضافة تجربة سعودية سابقة مع نادي النصر في الفترة من 2016 وحتي 2019.

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