نجم الأهلي السابق: الزمالك كان يرغب في التعاقد معي

أكد محمد جودة نجم الأهلي الأسبق، أن فريق الزمالك كان يرغب في التعاقد معه خلال فترة إحترافه في الدوري التركي، بعام 2006.

وكان محمد جودة لاعب خط وسط في الأهلي خلال الفترة من 1999 وحتى 2004 لينتقل إلى الدوري

التركي في فريق انقرة.

وقال جودة في تصريحات إذاعية على إذاعة نجوم اف ام "خلال فترة إحترافي في الدوري التركي في 2006، طلب مني كمال درويش رئيس نادي الزمالك في

ذلك الوقت الإنضمام إلى القلعة البيضاء، ولكن النادي التركي أبدى تمسكه بتواجدي مع الفريق".

ولعب جودة للعديد من الأندية حيث بدأ مسيرته مع الأهلي ثم انتقل إلى انقرة التركي، ومنه إلى الإسماعيلي، ثم عاد إلى أوروبا عن طريق نادي آسيريسكا السويدي، ثم حرس الحدود والمصري والانتاج الحربي، ليختتم مسيرته بعد ذلك.