ماركينيوس يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتي 2024

اعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تمديد عقد مدافعه البرازيلي ماركينيوس ليستمر ضمن صفوف الفريق حتي عام 2024 . ونجحت ادارة البي اس جي في تمديد عقد اللاعب الذي كان ينتهي في 2022، لمدة عامين اضفيين. تمديد عقد اللاعب الذي كان ينتهي في 2022، لمدة عامين اضفيين. وحقق ماركينيوس الذي انضم لصفوف فريق العاصمة الفرنسية عام 2013 خمسة ألقاب للدوري الفرنسي وأربعة بطولات لكأس الرابطة وخمسة بطولات لكأس فرنسا. عام 2013 خمسة ألقاب للدوري الفرنسي وأربعة بطولات لكأس الرابطة وخمسة بطولات لكأس فرنسا. وشارك اللاعب الدولي البرازيلي مع الفريق في 217 مباراة محلية، بجانب 50 مباراة بدوري الأبطال، وأحرز 20 هدفًا .

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