الفيصلي السعودي يتعاقد مع جيليرمي

اعلن فريق الفيصلي السعودي تعاقده مع اللاعب البرازيلي جيليرمي أوجستو لمدة موسمين، دون الإعلان عن القيمة المالية للصفقة. وجاء التعاقد مع اللاعب عقب تجاوز الفحص الطبي وسبق له تمثيل عدة اندية برازيلية وهي جريميو، سبورت كلوب دو ريسيفه، بوتافوجو ريو دي جانيرو. تجاوز الفحص الطبي وسبق له تمثيل عدة اندية برازيلية وهي جريميو، سبورت كلوب دو ريسيفه، بوتافوجو ريو دي جانيرو. هذا ويحتل الفيصلي المركز التاسع في ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 20 نقطة من 13 مباراة، ولديه مباراة مؤجلة سيخوضها أمام الهلال الاثنين المقبل.

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