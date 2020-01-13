الترجي يرفض انتقال أنيس البدري إلى اتحاد جدة ويتهم اللاعب بالهروب

أعلن نادي الترجي التونسي، رفضه لعرض اتحاد جدة لضم لاعبه أنيس البدري لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر حساب نادي الترجي، بيانًا يؤكد فيه رفض النادي لبيع لاعبه بعدما تلقى النادي عرضين ، الأول بـ٢٠٠ ألف دولار

والثاني بقيمة ٥٠٠ ألف دولار، حيث يرى النادي أنهما لا يتناسبان مع قيمة اللاعب السوقية.

وأكد نادي الترجي في بيانه أن اللاعب سافر دون إذن النادي، وهو ما يعتبر خرقًا للقانون

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وبنود العقد الذي يربطه بالنادي، وعليه ستتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة.

وأشارت تقارير إلى أن الترجي وافق على عرض اتحاد جدة، بعدما تقدم النادي السعودي بمبلغ ٥٠٠ ألف دولار من إقناع النادي التونسي بالاستغناء عن خدماته.

وأشارت الأنباء إلي أن أنيس البدري قد سافر بالفعل إلى السعودية لإتمام إجراءات انتقاله، إلي اتحاد جدة.