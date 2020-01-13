رسميًا.. أستون فيلا يضم رينا حارس مرمى ميلان

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، عن انتقال الحارس الإسباني بيبي رينا إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادمًا من ايه سي ميلان الإيطالي.

وكان النادي الإنجليزي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للحارس رينا معلقًا عليها "يسعدنا تأكيد وصول الحارس ذو الخبرة

الواسعة رينا، في فترة إعارة حتى نهاية الموسم".

وكان المخضرم بيبي رينا، لعب سابقًا في الدوري الإنجليزي، حينما كان حارسًا لعرين ليفربول من 2005 حتى 2014، تخللها فترات إعارة لأندية أخرى.

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ولعب رينا للعديد من الأندية حيث لعب بدأ مسيرته

مع رديف برشلونة ثم انتقل لفياريال وليفربول ونابولي، وانتقل إلى بايرن ميونخ في فترة إعارة لمدة عام، وانتقل إلى نابولي وبعده إيه سي ميلان، قبل أن ينتقل من الروسونيري إلى استون فيلا.

ويحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعاني الفريق من تلقيه عدد كبير من الأهداف حيث تلقى 43 هدف خلال 22 مباراة في البريميرليج هذا الموسم.