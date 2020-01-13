- 1/2
- 2/2
أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، عن انتقال الحارس الإسباني بيبي رينا إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادمًا من ايه سي ميلان الإيطالي.
وكان النادي الإنجليزي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للحارس رينا معلقًا عليها "يسعدنا تأكيد وصول الحارس ذو الخبرةالواسعة رينا، في فترة إعارة حتى نهاية الموسم".
وكان المخضرم بيبي رينا، لعب سابقًا في الدوري الإنجليزي، حينما كان حارسًا لعرين ليفربول من 2005 حتى 2014، تخللها فترات إعارة لأندية أخرى.
ولعب رينا للعديد من الأندية حيث لعب بدأ مسيرتهمع رديف برشلونة ثم انتقل لفياريال وليفربول ونابولي، وانتقل إلى بايرن ميونخ في فترة إعارة لمدة عام، وانتقل إلى نابولي وبعده إيه سي ميلان، قبل أن ينتقل من الروسونيري إلى استون فيلا.
ويحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعاني الفريق من تلقيه عدد كبير من الأهداف حيث تلقى 43 هدف خلال 22 مباراة في البريميرليج هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. أستون فيلا يضم رينا حارس مرمى ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.