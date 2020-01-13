الفيصلي السعودي يوافق على انتقال عوض خريص إلى العدالة

وافق نادي الفيصلي السعودي علي انتقال لاعبه عوض خريص الي فريق العدالة على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الحالي. حتي نهاية الموسم الحالي. ويبلغ خريص من العمر 29 عاما، ويلعب في مركز الظهير الأيمن. في مركز الظهير الأيمن. وكان عوض خريص قد انتقل لصفوف الفيصلي قادماً من اتحاد جدة في صفقة انتقال حر في عام 2018.

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