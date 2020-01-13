كيكي سيتين يقترب من قيادة برشلونة خلفًا لارنستو فالفيردي

ذكرت تقارير إسبانية أن إدارة نادي برشلونه الإسباني استقرت علي كيكي سيتين لخلافة ارنستو فالفيردي في منصب المدير الفني للفريق الكتالوني. للفريق الكتالوني. وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن وكيل المدرب كيكي سيتيين وصل إلي مقر إدارة إدارة برشلونة بالفعل للتفاوض على تولي تدريب الفريق. وأشار راديو كتالونيا إلي أن برشلونة سيعلن رسميا عن إقالة فالفيردي، وتعيين مديرا فنيا جديدا، دون عقد مؤتمر صحفي.

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